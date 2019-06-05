В Днепре пьяная парочка устроила стрельбу возле детской площадки: видео

В Днепре мужчина и женщина открыли стрельбу с балкона на десятом этаже: рядом находилась детская площадка.

Об этом сообщается в сюжете телеканала "Украина".

Как отмечается, инцидент произошел на проспекте Поля, 27Д. Стрельба велась из охотничьего ружья.

По предварительной информации, мужчина был пьян. Соседи сообщают, что это был 46-летний экс-военный прокурор. Пока неизвестно, что именно стало причиной стрельбы и куда они целились.

На место происшествия приехали правоохранители, была вызвана следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, пострадавших в результате стрельбы нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое пьяных полицейских стреляли по банкам во дворе частного дома и нанесли смертельную травму пятилетнему мальчику, Кириллу Тлявову.