Во время очередного обстрела на Донбассе погиб украинский военный

С начала суток 5 июня пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один защитник Украины.

Об этом говорится в своде штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщили силовики, боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В частности, оккупанты нарушали режим прекращения огня вблизи Талаковки, Водяного, Азова, Новогригорьевки, Золотое-1

Потери противника уточняются, добавили украинские силовики.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно имя одного из двух погибших бойцов ВСУ на Донбассе во вторник, 4 июня.