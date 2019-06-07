Под Одессой на фото сняли "рождение" большого смерча

В Одесской области над озером Сасик (Кундук) неподалеку от города Татарбунары прошел ураган: его начало удалось заснять на фото.

Соответствующие снимки были опубликованы в Facebook группе "Татарбунары News".

Как отмечается, это уже третий случай такого природного явления в Одесской области за последнее время.

Так, 23 мая возле аэропорта "Одесса" пронесся мощный смерч, высотой до 100 метров. Многие люди наблюдали за необычным природным явлением, в том числе шокированные работники аэропорта.

Кроме того, 17 июня 2018 года в селе Приморское Килийского района местные жители также наблюдали за смерчем.

Автор фото: Наталья Жосан.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", возле села Богуслав в Павлоградском районе Днепропетровской области заметили огромный смерч.