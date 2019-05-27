Под Запорожьем пронесся огромный смерч: появились жуткие видео стихии

В субботу, 25 мая, в Запорожской области около Мелитополя пронесся огромный смерч.

Видео природного явления опубликовали очевидцы на YouTube.

Как видно на снятых кадрах, гигантская воронка образовалась на полях за городом. Стихия была видна особенно хорошо в чистом поле из района улицы Белякова. Смерч ранее пронесся и в селах Каменка, Купка, Сучевены Глыбокского района Черновицкой области.

В результате непогоды были повреждены жилые дома. Однако отмечают, что никто не пострадал.

Напомним, такое явление в Украине уже не редкость. Недавно ураган со смерчем накрыл Житомирскую область.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 мая вечером на Буковине (Черновицкая область) в ряде сел пронесся смерч.