Позывные "Максон" и "Круглый: опубликованы фото и фамилии бойцов Нацгвардии, погибших на Донбассе

Стали известны имена защитников Украины, которые погибли в результате артиллерийского обстрела на Донбассе в ночь на 7 июня.

Как говорится в сообщении пресс-службы спецподразделения "Азов", в Донецкой области погибли бойцы Дмитрий Полтавец (позывной "Круглый") и Максим Олексюк (позывной "Максон").

"Круглый" пришел в "Азов" еще в 2014 году, принимал участие во всех ключевых боях подразделения, где показал свои храбрость и профессионализм. Занимал должность заместителя командира рту по работе с личным составом, его бойцы всегда брали с него пример и искренне уважали. Ему было 28 лет. 23-летний Максим Олексюк приобщился к полку в 2017 году. За полтора года службы проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним собратом", - отметили в "Азове".

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