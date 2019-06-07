В Гуляйполе простились с погибшим на Донбассе десантником: фото и видео

В четверг, 6 июня, в Гуляйполе, Запорожской области, провели в последний путь военнослужащего ВСУ Вадима Забаву, который погиб в ходе боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает "Гуляйполе.city".

Как отмечается, возле дома старшего лейтенанта отдельной десантно-штурмовой бригады начали собираться люди еще с 9:00 утра.

Провожали воина живым коридором побратимы, волонтеры, участники ГО "Общество ветеранов АТО" Гуляйполя, ГО "Пологовская самооборона", ГО "Волонтерское движение Пологовщины", представители власти и знакомые Вадима Забавы.

От дома до Свято-Покровского храма, где отслужили панихиду по погибшему, гроб с телом Забавы несли на руках через живой коридор.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Обухове Киевской области попрощались с украинским добровольцем Сергеем Кононко, погибшего в Донбассе еще в 2014-м. Тело бойца долгое время не могли узнать, проводилось несколько независимых экспертиз ДНК.