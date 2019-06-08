На Волыни произошла масштабная автокатастрофа: фото, видео и последние подробности

7 июня на трассе Киев - Чоп в районе села Бабин произошла масштабная авария, в результате которой были повреждены четыре автомобиля.

По данным пресс-службы ГСЧС в Ровенской области, пострадал один человек. Его госпитализировали с переломом ноги.

"Движение частично перекрыто, его регулируют полицейские. Погибших нет. К ликвидации последствий ДТП привлекались 5 единиц спецтехники и 21-го бойца ГСЧС", - сообщили спасатели.

Позже стало известно, что в ДТП попало маршрутное такси, в котором находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Полиция устанавливает причины аварии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что много туристов из разных стран попали в смертельное ДТП в Дубаи.