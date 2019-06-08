СМИ опубликовали видео вооруженного конфликта "Нацкорпуса" с полицией

В результате конфликта на территории торгового центра "Барабашово", где бойцы "Национального корпуса" даже открыли огнестрельный огонь с пистолета.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

На кадрах видно, что, во время конфликта правоохранителям пришлось применить спецсредства, в частности, балончики с газом.

Как ранее сообщали СМИ, 7 июня случился силовой конфликт, в ходе которого пострадало 9 человек, кроме того, был сильно избит журналист местного телеканала Вадим Макарюк, после чего у пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг. Он в тяжелом состоянии находится в отделении интенсивной терапии больницы неотложной помощи.

Нацполиция возбудила уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщила администрация ТЦ "Барабашово" 7 июня, произошел силовой конфликт между неизвестными, которые, по данным СМИ, являются представителями "Нацкорпуса", предпринимателем, ветераном АТО.

"Конфликт произошел днем, группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО. Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился в ветеранские организации, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию", - отмечает пресс-служба торгового центра.

Как утверждает администрация ТЦ, представители "Нацкорпуса" не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже они начали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО с применением арматуры, тупых и колющих предметов.

"Это происходило в присутствии съемочной группы харьковских "Вестей Триолан", но бойцы "Нацкорпуса" напали на нее. У оператора, вероятно, перелом носа, сейчас они в 4-й больнице скорой помощи, администрация рынка оказывает помощь пострадавшим", - отмечает пресс-служба ТЦ "Барабашово".

Там ожидают, что правоохранительные органы вмешаются в ситуацию, будут возбуждены уголовные дела.