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Кровоизлияние в мозг: фото и подробности о журналисте, жестоко избитом при массовой драке в Харькове

суббота, 08 июня 2019, 16:39
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Фото: Вадим Макарюк\Facebook

Во время массовой драки вечером 7 июня в Харькове на территории торгового центра "Барабашово" был жестоко избит журналист Вадим Макарюк.

Об этом сообщил представитель пресс-службы "Барабашово" Сергей Зайцев в Facebook, опубликовав фото травм журналиста.

Позже стало известно, что журналист находится в очень тяжелом состоянии в больнице. У него врачи диагностировали кровоизлияние головного мозга.

"Вадим Макарюк в реанимации. Состояние тяжелое. Кровоизлияние в мозг. Мы провели с ним полночи в больнице. Не бросим. Область и город обеспечивают всем необходимым. Но главный ресурс его выживания - его организм. Он в полусознании. Он сжал мою руку. Он не может сейчас дать показаний. Он не может говорить связно, но .. сможет! Главное! Это не травма при падении... Он не споткнулся о штатив. Его догоняли. Бежали за ним 10-15 человек. Целенаправленно. Его добивали ногами", - написала редактор сайта 057.uaОльга Калениченко в Facebook.

В тоже время, доказать, что это было нападение, невозможно.

"Восстановить, что произошло, нельзя. Карточку забрали. Он ночью смог сказать, что его догоняли несколько человек, сбили с ног и избили", - написала Анна Черненко в Facebook.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СМИ узнали о задержании топ-чиновника под Харьковом.

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