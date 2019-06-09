Во время купания в Днепре случайно обнаружили боевую гранату: опубликованы фото

8 июня во время купания в Днепре на Набережной Заводской (Днепр) молодой человек нашел очень опасный предмет.

Как сообщает "Информатор", парень неожиданно наступил ногой на некий предмет, который находился в воде.

Когда он достал предмет из воды, оказалось, что это боевая гранаа РГД-5.

К счастью, молодой человек не пострадал и сразу вызвал на место спасателей и правоохранилей.

Прибывшие на место правоохранители изъяли опасный предмет, после чего обезвредили его.

Напомним, что 2 июня в акватории озера "Заплавное" в Дарницком районе столицы спасатели обнаружили тело мужчины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Виннитчине произошло страшное экологическое ЧП, жителей предупредили об опасности. В регионе бьют тревогу.