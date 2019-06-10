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Массовая драка в Харькове: появились тревожные данные о состоянии избитого журналиста

понедельник, 10 июня 2019, 06:49
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Фото: Вадим Макарюк\Facebook

У оператора Вадима Макарюка, которого избили во время массовой драки на рынке "Барабашово" в Харькове 7 июня, в результате кровоизлияния в мозг произошел инсульт.

Об этом сообщает 24 канал.

На данный момент Макарюк находится в реанимации и его состояние оценивают как тяжелое. В воскресенье, 9 июня оператору исполнилось 36 лет.

Известно, что полиция открыла уголовное производство по трем статьям: угроза или насилие в отношении журналиста, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и разбой.

Напомним, вечером 7 июня в Харькове на территории торгового центра "Барабашово" произошел конфликт между группой неизвестных лиц и предпринимателями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СМИ узнали о задержании топ-чиновника под Харьковом.

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