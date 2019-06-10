В Киеве закрыли центральные станции метро: что произошло

Утром в понедельник, 10 июня, две центральные станции метро Киева, "Театральная" и "Золотые ворота", были закрыты на проверку в связи с сообщением о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Анонимный источник также сообщил о минировании станций "Печерская", "Теремки", "Олимпийская".

"Станции "Театральная" и "Золотые ворота" закрыты на проверку. Поступил анонимный звонок о минировании. Приносим извинения за неудобства. Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Позже стало известно также о закрытии станций "Олимпийская" и "Теремки". По состоянию на 12:50 работа всех станций возобновлена.

Кроме станций метро, в понедельник "заминировали" также Верховную Раду, Министерство обороны Украины и несколько крупных магазинов.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве сообщали о заминировании нескольких заправок и сети заведений McDonald's.