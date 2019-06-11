Российский "рай": появилось свежее видео одного из самых загрязненных городов мира

В сети показали видео из российского города Норильск, который считается одним из самых загрязненных городов в мире.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, что город практически утопает в мусоре. Кроме того, здесь видны огромные столбы дыма, которые исходят из многочисленных предприятий, расположенных здесь.

"Вот от, Норильск. 10 июня. Природа, красота", - говорит автор ролика за кадром.

Отметим, что Норильск считается одним из крупнейших в мире центров цветной металлургии. Каждый год в воздух здесь выбрасывает около 500 тонн меди, оксидов никеля, а также 2 миллиона тонн диоксида серы.

В городе зафиксировано аномальное загрязнение почв и воды, что приводит к вымиранию растительности. По данным специалистов, люди в Норильске живут в среднем на десять лет меньше, чем в других регионах РФ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Норильске прошел "кровавый" дождь.