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Пожар в одесской психбольнице: появились новые данные по погибшим и снятое с высоты видео

среда, 12 июня 2019, 11:29
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Количество погибших в результате пожара в психиатрической больнице в Одессе возросло до семи человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, один человек из числа госпитализированных скончался в больнице во вторник, 11 июня.

Напомним, в воскресенье, 10 июня, в Одесской психиатрической больнице №1 произошел пожар. Как сообщалось ранее, в огне погибли пять человек - четыре пациента и медсестра. Еще один человек скончался в этом же отделении от перитонита до пожара.

В качестве причины пожара предполагают непредумышленный поджог. Также рассматриваются другие версии начала трагедии.

Как сообщал "Апостроф", 30 мая в Киеве вcпыхнули сразу два пожара в многоэтажных домах.

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