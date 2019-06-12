Пожар в одесской психбольнице: появились новые данные по погибшим и снятое с высоты видео

Количество погибших в результате пожара в психиатрической больнице в Одессе возросло до семи человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, один человек из числа госпитализированных скончался в больнице во вторник, 11 июня.

Напомним, в воскресенье, 10 июня, в Одесской психиатрической больнице №1 произошел пожар. Как сообщалось ранее, в огне погибли пять человек - четыре пациента и медсестра. Еще один человек скончался в этом же отделении от перитонита до пожара.

В качестве причины пожара предполагают непредумышленный поджог. Также рассматриваются другие версии начала трагедии.

Как сообщал "Апостроф", 30 мая в Киеве вcпыхнули сразу два пожара в многоэтажных домах.