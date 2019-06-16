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В Винницкой области произошла жуткая авария с множеством погибших: фото и видео

воскресенье, 16 июня 2019, 11:10
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В субботу, 15 июня, в Тростянецком районе Винницкой области столкнулись автомобили Audi A6 и Volkswagen Tiguan: погибло четверо людей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Авария произошла около 17:20 на автодороге между селами Буда и Ободовка.

За рулем Audi находился 31-летний житель села Новая Ободовка. За рулем другого автомобиля - 36-летний житель Днепра. От полученных повреждений оба водителя погибли на месте происшествия. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарок - 40-летний мужчина и жена водителя Volkswagen Tiguan.

Кроме погибших, в Volkswagen находились еще четверо пассажиров - 21 и 25-летние молодые люди, а также дети в возрасте 10 и 6 лет. Они получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 июня в Воронежской области России случилось жуткое ДТП, в котором погибли 8 человек, еще два человека, в том числе ребенок, получили ранения.

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