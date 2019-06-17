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​Лежаки нарасхват: появились грустные фото пустых пляжей в Крыму

понедельник, 17 июня 2019, 14:19
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В сети показали удручающие снимки крымских пляжей, на которых не видно "толп" туристов.

Соответствующие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%‏в Twitter.

Несмотря на длинные выходные в курортных городах полуострова почти не видно отдыхающих. Пляжи и парки совершенно пусты.

"Рыбачье еще. Сегодня гуляем пятый выходной в тесноте да... просто в тесноте с обидой", - подписала один из снимков блогер.

Как сообщал "Апостроф", оккупанты из Министерства обороны РФ закрыли для местных жителей и туристов часть пляжа в Севастополе (оккупированный Крым), огородив территорию колючей проволокой.

Ранее сообщалось, что в сети были выложены новые фото пустующих пляжей оккупированного Крыма. Снимки демонстрируют пустой пляж "Солнышко" в Евпатории, который ныне находится в ужасающем состоянии.

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