​Лежаки нарасхват: появились грустные фото пустых пляжей в Крыму

В сети показали удручающие снимки крымских пляжей, на которых не видно "толп" туристов.

Соответствующие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%‏в Twitter.

Несмотря на длинные выходные в курортных городах полуострова почти не видно отдыхающих. Пляжи и парки совершенно пусты.

"Рыбачье еще. Сегодня гуляем пятый выходной в тесноте да... просто в тесноте с обидой", - подписала один из снимков блогер.

Как сообщал "Апостроф", оккупанты из Министерства обороны РФ закрыли для местных жителей и туристов часть пляжа в Севастополе (оккупированный Крым), огородив территорию колючей проволокой.

Ранее сообщалось, что в сети были выложены новые фото пустующих пляжей оккупированного Крыма. Снимки демонстрируют пустой пляж "Солнышко" в Евпатории, который ныне находится в ужасающем состоянии.