По следам Чернобыля: в Ровно мужчина пытался доставить в СБУ "радиоактивную трубу-убийцу"

В сети было опубликовано видео, как в Ровно водитель на желтом микроавтобусе вез на привязи огромную трубу, блокируя тем самым движения транспорта.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на свидетельства с места событий.

Неподалеку от здания фискальной службы мужчину остановил патруль полиции. Он рассказал, что трубу-громоотвод снял со здания по улице Курчатова и вез в Службу безопасности, поскольку считает, что она излучает радиацию. По его мнению, с помощью этого устройства "людей целенаправленно уничтожают".

В данный момент правоохранители решают вопрос об открытии уголовного или административного производства по факту создания помех движению транспорта. Мужчину с большой вероятностью направят на психическую экспертизу.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом в Гостомеле лось угодил под колеса автомобиля и погиб мгновенно.