Гибель семьи под Херсоном: новые фото и детали ДТП с участием полицейского

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области 18 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Авария случилась вечером недалеко от поселка Николаевка. ТАм столкнулись два авто - в одном из них находилась семья с ребенком, родители 9-летней девочки погибли на месте, а ребенок - в больнице.

За рулем второй машины был старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и городе Севастополе. Он получил травмы в результате аварии. Также мужчину уже задержали правоохранители. Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку. Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 140 УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Фрнаковской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли люди.