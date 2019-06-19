RU  UA  EN

среда, 19 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 июня

12:59
Температурная аномалия: синоптик назвала причины дикой жары в Украине
12:52
Украинская певица рассказала об отношениях с бывшим мужем и новым ухажером Ани Лорак
12:39
Это ненадолго: сети разгневало переименование проспекта в Харькове в честь Жукова
12:37
В Киеве нашли мертвым пропавшего 24-летнего иностранца: фото
12:31
СМИ сообщили о госпитализации дочери Оли Поляковой: что произошло на самом деле
12:28
США заговорили о санкциях против Турции из-за военного контракта с Россией
12:23
Бандит обещает безопасность: реакция соцсетей на приглашение Зеленского в Донецк
12:09
Новый поворот в деле Платини: последняя информация
11:58
Темная лошадка: в списке "Слуги народа" нашли топ-чиновника времен Януковича и Кучмы
11:50
Минобороны сделало неожиданное заявление о призыве Зеленского в армию
11:49
Не забуду никогда: Киркоров с детьми едва не разбился на самолете
11:37
Гибель семьи под Херсоном: новые фото и детали ДТП с участием полицейского
Все новости

Гибель семьи под Херсоном: новые фото и детали ДТП с участием полицейского

среда, 19 июня 2019, 11:37
переглянути новину українською

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области 18 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Авария случилась вечером недалеко от поселка Николаевка. ТАм столкнулись два авто - в одном из них находилась семья с ребенком, родители 9-летней девочки погибли на месте, а ребенок - в больнице.

За рулем второй машины был старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и городе Севастополе. Он получил травмы в результате аварии. Также мужчину уже задержали правоохранители. Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку. Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 140 УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Фрнаковской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли люди.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: