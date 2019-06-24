Появились новые подробности страшного убийства девочки под Одессой

Стали известны новые жуткие подробности убийства 11-летней Даши Лукьяненко.

О них пишет ТСН.

Так, полиция воспроизвела маршрут ребенка по секундам. 14:20 - Дарья идет с базара. До школы ей примерно 15 минут – это где-то километр двести метров. Но ровно через 141 метр, в 14:23 она доходит до дома Тарасовых. По дороге присела на скамейку, потому что общалась с подругой видеосвязью. Как вдруг связь пропала, и вся окрестность услышала душераздирающий крик девочки.

Известно, что крик слышали пять соседей в 14:25. Это были четыре женщины и один мужчина.

"Такой истерический крик, который невозможно было не обратить на него внимание. Это крик страха, вот действительно такое, что, ой боже. Ну вот тот лай собак и вот этот крик. Шла домой по дороге я никого не встретила, думаю, может кто-то где-то из переулка. Ну, никого не было вообще", - рассказала изданию соседка Тарасовых Валентина Коренная.

А мужчина, услышавший крик, даже прибежал к месту инцидента, но никого не увидел.

"Ну, сколько, минуты полторы, не больше - пока я вылетел уже из калитки сюда, там забор, там все - а тут быстрее будет и я сразу через этот двор. Ну, в переулок, где крик был. Добегаю до самой дороги туда - никого нет, там я уже остановился и начал внимательно смотреть - кусты проверил, проверил тот заброшенный дом. Смотрю - там в той хате ни один кустик не пошевелили", - рассказал Анатолий Заборюк.

Мужчина дошел до места исчезновения Даши. Но ему и в голову не пришло стучать в калитку соседа.

Преступник заметил Дашу на базаре. С базара он выскочил на 9 минут раньше ребенка. Зашел к себе во двор и притаился у ворот. Он стоял и ждал девочку. Он знал, что девочка пройдет именно здесь. Он знал, что лавка вблизи - любимое место для здешней малышни. И он дождался. Схватить одиннадцатилетнего ребенка и затащить домой - всего одно мгновение. Но Даша успела крикнуть.

"Раздел ребенка, пытался ее изнасиловать. После того, как получил сопротивление, он своими руками ее задушил", - рассказал начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех.

Однако умерла девочка не от удушения, а от потери крови. Изверг ударил ее ножом в сонную артерию. После этого на голову одел пакет, закрепил на шее скотчем, им же связал ноги, привязал камни и выбросил тело в выгребную яму.

Следователи рассказывают, что убийца мастерски зачистил все видимые следы: сверху набросал кирпичей, одежду ребенка сжег, свою - постирал.

В своей комнате изверг издевался над ребенком. Но все залил и оттер бытовой химией. Теперь его единственное спасение от пожизненной тюрьмы - психическое нездоровье.

"Как мы считаем, что он абсолютно в здравом уме, он очень тактически заметал следы. То есть психически больной человек этого бы не делал. Нас смущало, что у него постоянно различаются показания - заменен был и психолог, и полиграфолог", - рассказал Бех.

Как сообщал "Апостроф", ранее СМИ раскрыли новые детали смерти 11-летней Даши Лукьяненко.