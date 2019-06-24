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В небе над Германией столкнулись два истребителя: первое видео

понедельник, 24 июня 2019, 16:26
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В понедельник, 24 июня, на севере Германии потерпели крушение два самолета-истребителя.

Об этом сообщает издание Mirror.

Трагедия произошла с летальными аппаратами марки Еurofighter. Они столкнулись в небе в регионе Мекленбург-Передняя Померания. На кадрах видно черный густой дым после крушения.

Отмечают, что оба пилота нажали на катапультируемое сиденье, но пока не найдены.

По словам свидетелей, они слышали громкий взрыв. Один из них сказал, что крыло оторвалось от основного корпуса самолета.

Как ранее сообщал "Апостроф", на взлетной полосе аэропорта Праги (Чехия) столкнулись два самолета с пассажирами. Однако в результате ЧП никто не пострадал. После инцидента все пассажиры были вынуждены вернуться в терминал.

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