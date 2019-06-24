ВСУ продвигаются вперед: появилось впечатляющее видео с Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются вперед в зоне боевых действий на Донбассе - на новом видео, обнародованном в сети, зафиксированы впечатляющие окопы, вырытые вблизи вражеских позиций.

Соответствующий ролик на своей странице в Facebook выложил волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, украинские защитники закрепляются на новых позициях, ставят опорники и укрепляют их со всех сторон.

"Но я не ожидал увидеть такое. Совсем свежие, вырытые вручную окопы, глубиной почти по грудь. А где хорошо просматриваются со стороны противника, окопы в человеческий рост. Под палящим солнцем, где на небе нет ни одного, даже самого маленького облака… . А пехота, несмотря ни на что, берет в руки штыковые лопаты и копает. Копает и копает", - отметил Мысягин.

Он уточнил, что бойцы ВСУ продвигаются вперед в разных направлениях.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вооруженные силы Украины точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе.