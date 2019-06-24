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Фуры устроили жесткое ДТП на трассе в Киев: фото и карта

понедельник, 24 июня 2019, 09:06
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Фото: dtp.kiev.ua\Instagram

В понедельник, 24 июня, в Киеве произошло жуткое ДТП с участием большегрузных фур.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На Житомирской трассе, разворот на Белогородку, ДТП в сторону Киева, фура догнала фуру. Информации о пострадавших нет. На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия выясняются, - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с переворотом. На видео можно увидеть, что один из автомобилей буквально лег на крышу. По всей дороге валяются куски металла.

Также в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погиб молодой байкер. Парню было 30 лет. Столкновение произошло из-за того, что внезапно байкер резко начал перестраиваться в левый ряд и зацепил автомобиль.

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