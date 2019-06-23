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​Под Тернополем произошло жуткое огненное ДТП с фурами: фото

воскресенье, 23 июня 2019, 19:29
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23 июня на трассе Ковель-Черновцы Доманово-Теребличе произошла ужасная авария с двумя фурами, в результате которой серьезно пострадали оба водителя.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Лобовое столкновение двух фур, с пожаром. Оба водителя в реанимации", - говорится в сообщении.

Согласно информации, у одной из фур лопнуло колесо, что и привело к столкновению.

Как сообщал "Апостроф", 21 июня на Южном мосту в столице произошло серьезное ДТП с переворотом, в которой, вероятно, пострадали люди.

Ранее сообщалось, что в четверг, 20 июня, в Киеве водитель на автомобиле сбил двоих людей - женщину с ребенком.

Напомним также, что 25 апреля в Киеве на пешеходном переходе автомобиль сбил 11-летнюю девочку. Удар был такой силы, что ребенок пролетел несколько метров.

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