Россию подловили на провокации с захваченными украинскими кораблями в Крыму

Российскую Федерацию подловили на наглой провокации с украинскими кораблями в Крыму, которые были захвачены Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ у берегов оккупированного полуострова в ноябре 2018 года

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Так, военные катера "Никополь" (P176), "Бердянск" (U175) и буксир "Яны Капу" (А947) загадочно исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы.

Отмечается, что ранее на фото, сделанные журналистами, попал буксир "Яны Капу", но украинских военных катеров, находившихся обычно под маскировочной сетью возле причальной стенки, не было.

Утром во вторник, 25 июня, пропал и буксир.

В то же время в пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские моряки, попавшие в плен во время атаки российских кораблей в Азовском море, передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также эксперты рассказали, когда и кому могут быть возвращены пленные в России украинские моряки.