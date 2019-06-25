RU  UA  EN

вторник, 25 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 июня

17:42
Маска из клубники: как просто и с пользой увлажнить кожу лица
17:24
В деле осужденного в Беларуси журналиста из Украины произошел новый поворот
17:13
В Раду должны зайти защитники интересов регионов - мэр Запорожья
17:02
Ку-ку, а вот и я: известный карикатурист метко изобразил реванш Путина в ПАСЕ
17:00
Гороскоп на завтра: Львам нужно взять себя в руки, а Козерогам можно помечтать
16:59
Россию подловили на провокации с захваченными украинскими кораблями в Крыму
16:55
Украина приняла жесткое решение из-за действий ПАСЕ: что известно
16:48
Без Винника и Шурова: юбилейный "Х-фактор" назвал новых судей проекта
16:31
​Вакарчук рассказал, зачем обращался к олигархам
16:30
Трансфер суперзвезды футбола в "Барселону": появились новые подробности
16:25
Филарет сделал новый шаг по отмежеванию от ПЦУ
16:05
Летняя аномалия: появилось странное видео снега под Запорожьем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россию подловили на провокации с захваченными украинскими кораблями в Крыму

вторник, 25 июня 2019, 16:59
переглянути новину українською

Российскую Федерацию подловили на наглой провокации с украинскими кораблями в Крыму, которые были захвачены Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ у берегов оккупированного полуострова в ноябре 2018 года

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Так, военные катера "Никополь" (P176), "Бердянск" (U175) и буксир "Яны Капу" (А947) загадочно исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы.

Отмечается, что ранее на фото, сделанные журналистами, попал буксир "Яны Капу", но украинских военных катеров, находившихся обычно под маскировочной сетью возле причальной стенки, не было.

Утром во вторник, 25 июня, пропал и буксир.

В то же время в пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские моряки, попавшие в плен во время атаки российских кораблей в Азовском море, передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также эксперты рассказали, когда и кому могут быть возвращены пленные в России украинские моряки.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: