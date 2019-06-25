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Сразу в морг: сеть возмутили опасные развлечения в Киеве

вторник, 25 июня 2019, 13:16
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В интернете обнародовали видео, на котором зафиксированы опасные развлечения на мосту в Киеве.

Соответствующий ролик размещен в Telegram-канале "Х**вый Киев".

Так, на кадрах зафиксировано, как люди прыгают с моста в воду. В возмущенных комментариях к посту напоминают, что удар животом о воду или головой о камень может привести к смерти.

Как сообщал "Апостроф", ранее подростки устроили опасные забавы, бросая камни в машины на трассе Киев-Одесса. Один из камней влетел в салон автомобиля, в котором ехала семья с двумя маленькими детьми, чудом обошлось без пострадавших.

Также 24 июня в Киеве у станции метро "Гидропарк" в Днепре утонул мужчина.

Кроме того, тело пропавшего 21 июня в Днепре 15-летнего Олега Данилова было обнаружено в реке: по предварительным сведениям, он утонул во время купания.

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