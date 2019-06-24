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На Донбассе нашли тело погибшего украинского бойца: опубликованы имя и фото

понедельник, 24 июня 2019, 17:05
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Украинские военные на Донбассе нашли тело собрата, который погиб во время выполнения боевого задания.

Об этом говорится на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Тело погибшего обнаружили бойцы 24-й механизированной бригады, известно, что он погиб в районе н.п. Оленевка Донецкой области

"Продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведению ритуала почитания павшего украинского героя", - сказано в сообщении.

В то же время ТСН уточняет, что установлена личность погибшего - это 30-летний Анатолий Сорочинский с позывным "Жмурик". Он был родом со Львова, на войну пошел добровольцем - с 2015 года служил в "Айдаре", а после в рядах 24-й отдельной механизированной бригады им. Даниила Галицкого.

Отмечается, что военный подорвался на вражеской противопехотной мине, для транспортировки его тела из опасной зоны задействовали поисковую группу из 7 человек.

Как сообщал "Апостроф", 23 июня боевики более 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, в результате чего трое бойцов были ранены, но ВСУ не остались в долгу.

Ранее в больнице умер раненный на Донбассе украинский герой Алексей Карлаш (позывной "Карлсон").

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