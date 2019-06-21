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​Путин принял неожиданное решение по россиянам в Грузии

пятница, 21 июня 2019, 21:54
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Президент России Владимир Путин запретил с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять перевозки россиян на территорию Грузии.

Об этом сообщают российские СМИ.

Президент РФ поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии, а Министерству иностранных дел обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением их безопасности.

Как сообщал "Апостроф", жители городов Грузии вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте страны. После этого оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму парламента. Произошли масштабные стычки с полицией, пострадали несколько сотен человек.

Также сообщалось, что последние события в Грузии спровоцированы в основном неприятием в Кремле факта сближения страны с НАТО.

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