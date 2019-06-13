Реальность и пропаганда: сети взорвало видео адского концерта на росТВ

В России 12 июня во время массовых задержаний на протестах в поддержку журналиста Ивана Голунова и других политзаключенных на ТВ показывали концерт.

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и финансист Слава Рабинович.

"В Москве идут массовые задержания. В телевизоре – хор ряженых. С Днём России!", – прокомментировал видео с фрагментом концерта Рабинович.

Как выяснилось, сам концерт был записан в 2014 году, однако его решили показать снова в честь Дня России, который также празднуется 12 июня.

У других пользователей концерт тоже вызвал возмущение.

"Понятно почему все шарахаются,как от чумы!", "Сатана там правит бал", "Напоминает парад в северной Корее", "Это - клиника! Смешно и страшно смотреть", – пишут в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 июня в Москве были задержаны сотни людей на массовом протесте против произвола силовых органов РФ.