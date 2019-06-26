Началась дополнительная сессия ВНО: что надо знать абитуриенту

С 26 июня по 12 июля в Украине пройдет дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В частности, дополнительная сессия начнется 26 июня с тестирования по математике.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

27 июня состоится тестирование по немецкому языку.

1 июля ВНО по французскому языку.

2 июля - тестирование по испанскому языку.

3 июля пройдет тест по украинскому языку и литературе.

4 июля - тестирование по физике.

5 июля - в ВНО по английскому языку.

8 июля - ВНО по истории Украины.

9 июля - тестирование по биологии.

10 июля - ВНО по географии.

11 июля - ВНО по химии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", обязательные тесты по украинскому языку провалила примерно шестая часть (15,8%) всех абитуриентов, которые проходили внешнее независимое оценивание (ВНО) в текущем году.