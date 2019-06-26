Опубликована страшная статистика смерти детей на дорогах Украины

С начала года в результате ДТП на дорогах Украины погибли более 50 детей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины.

В частности, по данным полиции, с начала 2019 года, по состоянию на 8 июня, в результате аварий погибли 56 детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на пешеходном переходе сбили ребенка. Так, 11-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля Nissan. Удар был такой силы, что ребенок пролетел несколько метров и остался лежать на асфальте без признаков жизни.

Помимо этого, виновника ДТП под Херсоном, в котором погибла семья из трех человек, в том числе девочка 10 лет, задержали, но впоследствии выпустили под залог.