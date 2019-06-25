Водитель заснул: под Одессой бус с пассажирами попал в серьезное ДТП с грузовиком

Во вторник, 25 июня, утром на автодороге Киев-Одесса водитель пассажирского микроавтобуса "Ниссан" столкнулся с грузовиком "Вольво", который двигался впереди.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в области.

Так, авария случилась около 07:00 на 350-м км трассы. В результате ДТП семь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести, пострадавших госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию аварий. Предварительно установлено, что причиной столкновения стало то, что водитель уснул за рулем.

Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня в Киеве произошло жуткое ДТП с участием большегрузных фур.

23 июня под Тернополем произошла ужасная авария с двумя фурами, в результате которой серьезно пострадали оба водителя.

Также 18 июня на автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка Ровенской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего оба водителя погибли на месте.