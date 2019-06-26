Появились новые подробности обысков у экс-советника Порошенко: видео

В сети детально рассказали об обысках, которые сотрудники ГБР 26 июня провели у известного волонтера Юрия Бирюкова.
Как сообщает телеканал "Прямой", в ходе обысков у бывшего советника экс-президента Петра Порошенко изъяли личную военную куртку,в который он ездил в АТО.
Как рассказала народный депутат Виктория Сюмар, сотрудники ГБР не ответили в каком статусе находится Юрий Бирюков.
"Если он никогда не был чиновником - то единственный вариант это свидетель. Тогда ГБР пришли проводить обыск к свидетелю? Абсурдность ситуации очень точно показывает реалии нашего времени. При режиме Зеленского к каждому волонтеру, ветерану или активисту могут прийти работники правоохранительных органов пренебрегая полномочиями, законностью и основаниями, и проводить обыски и задержания", - сказала она.
Сам Бирюков написал в Facebook, что ему также непонятна цель обысков.
"Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно - и я бы такое хотел найти. Но увы", - пишет он.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц Министерства здравоохранения в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.