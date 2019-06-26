Появилось видео прощания и подробности про украинца, погибшего на заработках в Польше

В селе Троица Ивано-Франковской области похоронили гражданина Украины Василия Чернея, который погиб на заработках в Польше.

В сюжете ТСН говорится, что связь с мужчиной пропала 8 июня. О том, что его больше нет в живых, семья узнала через социальные сети.

На заработки в Польшу Василий отправился в конце февраля. Начинал по строительству, после чего перешел на пилораму, где изготовлял гробы.

Однажды после смены ему стало плохо. Работодатель украинца побоялась, что в случае обращения в больницу ей могут выписать штраф, так как иностранцы работали у нее нелегально.

На следующий день тело Василия нашли лесники на расстоянии в 125 километров от места, где он работал.

Мать погибшего рассказала, что он в последнее время по телефону жаловался ей на тяжелые условия труда, но оставался работать в Польше, так как нужны были деньги.

Местные СМИ отмечают, что избавиться от тела работодателю помогал другой украинец, который также родом из Прикарпатья.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Польше пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке.