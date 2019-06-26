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В Вене прогремел мощный взрыв, обрушивший часть дома: первые фото и видео

среда, 26 июня 2019, 18:49
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В среду, 26 июня, в Вене (Австрия) прогремел мощный взрыв, в результате чего обрушилась часть дома.

Об этом сообщает Telegram-канал "Говорит Москва".

Отмечается, что инцидент произошел на улице Прессгассе. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

В настоящее время информации о пострадавших нет. На месте инцидента работают специальные службы.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото мощного взрыва в Туркестанской области Казахстана на территории воинской части, сделанные с помощью спутника.

Между тем, в ночь на вторник, 25 июня, в Харькове прогремел мощный взрыв у супермаркета.

В ночь на 16 июня на перекрестке улиц Тургеньевской и Бульварно-Кудрявской в Киеве прогремел сильный взрыв, который уничтожил гаражные здания.

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