В Харькове прогремел мощный взрыв: первые подробности и фото с места

В ночь на вторник, 25 июня, в Харькове прогремел мощный взрыв у супермаркета.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вый Харьков".

Так, инцидент произошел около 02:30 в спальном районе Алексеевка.

"Оказывается, вынесли банкомат "ПриватБанка", что находился у супермаркета МарКет+. Вход в супермаркете взорван в хлам", - сказано в сообщении.

Как уточняет "Харьков City" в Facebook, взрыв прогремел по адресу пр. Победы, 70. Грабители использовали газ для того, чтобы взорвать банкомат и похитить из него деньги.

В настоящее время на месте работают спасатели и полиция.

В Главном управлении Национальной полиции в области заявили, что факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 16 июня на перекрестке улиц Тургеньевской и Бульварно-Кудрявской в Киеве прогремел сильный взрыв, который уничтожил гаражные здания.

Ранее в Киеве прогремел взрыв у входа в жилой многоэтажный дом.

Также в столице в жилом доме произошел взрыв в квартире, в результате инцидента погиб мужчина.