Отвод ВСУ из Станицы Луганской: волонтер пояснил, чем это опасно и где соврали власти

Украинское руководство не может объяснить свои действия по отводу войск от Станицы Луганской и пытается оправдаться различными способами.
Об этом в Facebook написал волонтер Serg Marco.
По его словам, разведение войск в этом районе планировалось еще в 2016 году, но его не произошло из-за действий боевиков.
"Тогда в Станице были митинги мирного населения, которое просило наших военных не уходить. И наши военные не ушли. Сейчас судя по всему ВСУ отошли не получив никаких гарантий. Вообще. И никакого контроля за отведением "той стороны" не происходило. Не надо указывать на ОБСЕ, те не могут брать на себя такие функции, о чем официально заявляли. Значит мы просто шмальнули сигнальные ракеты и отошли. Все", - написал волонтер.
Он добавил, что заявление властей о необходимости отвода для ремонта моста - также не являются правдивыми.
"Мост можно было восстановить и без отведения. Это вообще не играет никакой роли. Прислали бы строителей и те бы восстановили мост, как восстанавливали уйму других инфраструктурных объектов по Донбассу безо всякого отведения", - добавил Serg Marco.
Также он не подтвердил заявления о том, что в районе Станицы Луганской были семь дней тишины. По его словам, боевики здесь занимают удобные позиции и не собираются их покидать.
Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось видео отвода войск ВСУ перед пунктом пропуска "Станица Луганская".