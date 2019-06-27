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Отвод ВСУ из Станицы Луганской: волонтер пояснил, чем это опасно и где соврали власти

четверг, 27 июня 2019, 07:58
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Украинское руководство не может объяснить свои действия по отводу войск от Станицы Луганской и пытается оправдаться различными способами.

Об этом в Facebook написал волонтер Serg Marco.

По его словам, разведение войск в этом районе планировалось еще в 2016 году, но его не произошло из-за действий боевиков.

"Тогда в Станице были митинги мирного населения, которое просило наших военных не уходить. И наши военные не ушли. Сейчас судя по всему ВСУ отошли не получив никаких гарантий. Вообще. И никакого контроля за отведением "той стороны" не происходило. Не надо указывать на ОБСЕ, те не могут брать на себя такие функции, о чем официально заявляли. Значит мы просто шмальнули сигнальные ракеты и отошли. Все", - написал волонтер.

Он добавил, что заявление властей о необходимости отвода для ремонта моста - также не являются правдивыми.

"Мост можно было восстановить и без отведения. Это вообще не играет никакой роли. Прислали бы строителей и те бы восстановили мост, как восстанавливали уйму других инфраструктурных объектов по Донбассу безо всякого отведения", - добавил Serg Marco.

Также он не подтвердил заявления о том, что в районе Станицы Луганской были семь дней тишины. По его словам, боевики здесь занимают удобные позиции и не собираются их покидать.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось видео отвода войск ВСУ перед пунктом пропуска "Станица Луганская".

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