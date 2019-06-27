Отвод ВСУ из Станицы Луганской: волонтер пояснил, чем это опасно и где соврали власти

Украинское руководство не может объяснить свои действия по отводу войск от Станицы Луганской и пытается оправдаться различными способами.

Об этом в Facebook написал волонтер Serg Marco.

По его словам, разведение войск в этом районе планировалось еще в 2016 году, но его не произошло из-за действий боевиков.

"Тогда в Станице были митинги мирного населения, которое просило наших военных не уходить. И наши военные не ушли. Сейчас судя по всему ВСУ отошли не получив никаких гарантий. Вообще. И никакого контроля за отведением "той стороны" не происходило. Не надо указывать на ОБСЕ, те не могут брать на себя такие функции, о чем официально заявляли. Значит мы просто шмальнули сигнальные ракеты и отошли. Все", - написал волонтер.

Он добавил, что заявление властей о необходимости отвода для ремонта моста - также не являются правдивыми.