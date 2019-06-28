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​Освобождение украинцев из плена боевиков ДНР-ЛНР: появились важные подробности

пятница, 28 июня 2019, 16:45
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Четверо украинцев, которых в одностороннем порядке собираются освободить из плена боевики на Донбассе, должны прибыть сегодня, 28 июня, в 14:35 в столичный аэропорт "Киев" ("Жуляны").

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на информированный источник.

Сами освобожденные украинцы пока отказались от развернутых комментариев журналистам. Но рассказали, что состояние их здоровья удовлетворительное и ожидают встречи со своими родными, которые ждут в аэропорту Киева.

"Эмоции, конечно, переполняют. А почему без комментариев? Ну вы поймите, мы из каких мест сюда прибыли, и сейчас если начать что-то говорить, это будет коряво и некрасиво. А вообще, если в общем сказать за всех, мы, конечно, очень благодарны всем, кто занимался этим вопросом, вопросом по освобождению нас, и занимается дальше по вопросу освобождения наших побратимов там, на той стороне. И вообще вопросами мира в Украине", - рассказал освобожденный Михеев, передает "112 Украина".

Также он отметил, что узнал о своем возвращении в Украину четыре дня назад (24 июня).

"За себя могу сказать, что это не первая попытка, ну, будем так сказать, насчет меня, я за себя говорю, не первая попытка, остальные, видно, были неудачные, но попытки были, я это понял, будем говорить так. А на этот раз – видите, ну, слава Богу и всем тем, кто за нас молился, кто нас поддерживал и кто нас ждет", - добавил освобожденный Михеев.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что скандальный политик Виктор Медведчук "договорился" об освобождении украинских военнопленных, одним из которых оказался дезертиром.

Также выяснилось, что пленный Максим Горяинов, про обмен которого якобы договорился с боевиками Виктор Медведчук, был водителем машины, на которой попали в плен семеро украинских военнослужащих.

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