Как ВСУ отводят вооружение из Станицы Луганской: видео

Появилось новое видео отвода вооружения в районе Станицы Луганской на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Впервые за три года началось синхронное разведение сил и средств в Станице Луганской. По условиям Рамочного соглашения, подписанным в сентябре 2016 года в Минске, стороны должны создать буферную зону протяженностью два километра. Это необходимо для ремонта пешеходного моста на КПВВ "Станица Луганская". Это единственное сообщение оккупированной территории Луганской области с остальной Украиной. Одни идут за пенсией, другие — к родственникам. Все ждут прекращения боевых действий и надеются на ремонт моста", - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтер пояснил, чем опасен отвод вооружения и где соврали власти.