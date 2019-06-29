Появилось первое видео смертельного ДТП с туристами под Запорожьем

В сети появилось видео с места аварии в Васильевском районе Запорожской области, где 28 июня погибли двое человек.

Ролик опубликовали на YouTube-канале "Сайт ZаБор".

На записи видно, что на месте происшествия работали правоохранители. Также там находится машина скорой медицинской помощи.

Напомним, в результате лобового столкновения Daewoo Sens и Toyota Avensis погибли два человека, еще пятеро получили травмы. В частности, в аварии погибли водитель Daewoo и его пассажирка, женщина 1990 года рождения. Ребенок 2016 рождения, который находился в этом же автомобиле, госпитализирован.

Также в больницу доставили водителя автомобиля Toyota Avensis 1972 года рождения, женщин 1976 и 1997 годов рождения, мужчину 1998 года рождения и несовершеннолетнюю девочку 2004 года рождения.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали новые фотографии ужасной аварии, которая 28 июня произошла на одной из трасс под Запорожьем.