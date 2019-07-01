Эпидемия массовых минирований: опубликовано фото задержанных "шутников"

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве двух жителей столицы, которые рассылали через интернет заведомо ложные сообщения об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Так, у злоумышленников изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности.

"По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тыс. гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Проводятся следственные и розыскные действия.

Как сообщал "Апостроф", 20 июня в Киеве сообщили о минировании всех столичных детских садов.

3 июня в столице Украины в очередной раз в полицию поступили сообщения о массовом минировании важных объектов: в том числе больниц, супермаркетов и посольства США.

27 мая в Киеве "заминировали" синагогу.