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В Киеве заминировали все детсады: детей срочно эвакуировали

четверг, 20 июня 2019, 18:20
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В четверг, 20 июня, в Киеве сообщили о минировании всех столичных детских садов.

Об этом пишет издание УНН, ссылаясь на слова пресс-секретаря полиции Днепровского района Киева Анны Шевчук.

Информация о минировании дошкольных учебных заведений поступила около 15:00.

"Поступило сообщение, что заминированы все детские сады по Киеву, точное количество сказать не могу", - отметила Шевчук.

Правоохранители и взрывотехники выехали в садики и приступили к поискам взрывчаток. Но по словам Шевчук, пока у полиции нет информации о количестве проверенных учреждений.

Информация о минировании детсадов Киева разошлась и в соцсетях. Пользователи прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", 17 июня на почту Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришло письмо, в котором говорилось о минировании в Киеве очередной серии важных объектов.

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