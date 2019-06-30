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В Киеве произошло серьезное ДТП с переворотом: фото и видео с места аварии

воскресенье, 30 июня 2019, 23:31
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В воскресенье, 30 июня, в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых перевернулся.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Авария случилась около 15:40 на пересечении проспектов Генерала Ватутина и Маяковского. Там столкнулись автомобили марки Toyota и кроссовер Ford. В результате ДТП последний перевернулся на левый бок.

По словам свидетелей, водитель Toyota выезжал со стороны проспекта Маяковского и пересекая перекресток врезался в боковую часть Ford, который ехал в сторону Северного моста, после чего тот перевернулся.

Момент аварии видели патрульные, которые проезжали неподалеку. Они открыли двери автомобиля Ford и извлекли из салона водителя и девушку-пассажира.

"На место вызвали бригаду скорой помощи. Участники ДТП отделались испугом и синяками. На проспекте Генерала Ватутина стала собираться огромная пробка, поэтому полицейские обозначили место столкновения и оттолкали автомобили на обочину. Обстоятельства и виновник аварии устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 28 июня, в Киеве произошло тройное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса, в котором находились пассажиры.

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