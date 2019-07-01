На Волыни скорая врезалась в грузовик: фото с места жуткого смертельного ДТП

В понедельник, 1 июля, вблизи села Оконск Волынской области столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Так, авария случилась на перекрестке дорог, один человек погиб, трое госпитализированы.

"ДТП произошло в 13:00. Автомобиль экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer под управлением 42-летнего жителя райцентра Маневичи, выезжая на главную дорогу, столкнулся с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 27-летний житель города Сарны Ровенской области", - сказано в сообщении.

Уточняется, что погиб 75-летний пассажир скорой, житель Луцкого района. Водителя скорой помощи, 56-летнего фельдшера, а также 42-летнюю дочь умершего госпитализировали в реанимацию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Следователи квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.

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