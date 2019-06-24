Упал и умер: в Киеве возле метро произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 23 июня, в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погиб молодой байкер. Парню было 30 лет.

Об этом сообщает Информатор.

Так, на проспекте Победы неподалеку от станции метро «Житомирская» столкнулись мотоцикл Kawasaki и Hyundai Accent. Столкновение произошло из-за того, что внезапно байкер резко начал перестраиваться в левый ряд и зацепил автомобиль.

От удара мотоцикл упал, а байкер покатился по дороге и ударился головой об отбойник. Несмотря на помощь прибывших на место ЧП врачей, парень скончался. Он был в шлеме, но получил смертельную травму шеи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с переворотом. На видео можно увидеть, что один из автомобилей буквально лег на крышу. По всей дороге валяются куски металла.