В Киеве маршрутка попала в серьезное огненное ДТП: фото и видео

В понедельник, 1 июля, в столице произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта, который загорелся.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент случился в Днепровском районе Киева на бульваре Перова. Там автомобиль марки Hyundai на полном ходу влетел в автобус "Богдан", не заметив его.

Отмечают, что автобус маршрута №600 двигался в сторону Троещины по полосе общественного транспорта. Водитель высадил пассажиров на остановке и начал движение. В этот момент в него влетел Hyundai. Вследствие удара пострадали две женщины-пассажирки автобуса - они упали и разбили стекло.

Пострадавших госпитализировали врачи скорой медицинской помощи. Также забрали в больницу и водителя Hyundai. После аварии его автомобиль начал дымиться, но его вовремя потушили очевидцы.

На месте ДТП работал экипаж патрульной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, на место вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщал "Апостроф", 28 июня в Киеве произошло тройное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса, в котором находились пассажиры.