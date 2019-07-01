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В России случилось серьезное ЧП с самолетом: появились подробности и фото

понедельник, 01 июля 2019, 17:35
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В понедельник, 1 июля, в аэропорту "Угольный" в Анадыре (Российская Федерация) случилось серьезное ЧП с самолетом Ан-26 авиакомпании "Летные проверки и системы".

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Так, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел при посадке, на борту находился только экипаж. У самолета повреждены стойки шасси.

Как уточняет ТАСС, было выкатывание Ан-26 за пределы дорожки.

"Это произошло перед посадкой самолета Boeing 767 авиакомпании UTair. Самолету авиакомпании UTair пришлось <...> покружить в воздухе, подождать буквально несколько минут и потом производить посадку. Аэропорт не закрывался", - заявил директор аэропорта Виталий Блинов.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту Таллинна (Эстония) произошла аварийная посадка самолета, который прибыл из Киева.

Между тем, в самолете "Москва-Симферополь" неадекватный мужчина затеял драку и получил смертельный удар, после приземления лайнера врачи не смогли спасти дебошира.

В России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара.

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