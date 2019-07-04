Осколок попал в горло: фото и подробности смертельного салюта в Минске

Появились подробности гибели женщины во время празднования Дня независимости в Минске (Беларусь).

Как известно, местная жительница 1955 года рождения погибла во время праздничного салюта, когда в нее отлетел железный осколок.

По уточненным данным, металлический предмет перерезал женщине сонную артерию. Ее пытались реанимировать около 30 минут, но попытки были тщетны.

"Женщину зацепило осколком на набережной Свислочи в 10 метрах от меня, где я с ребенком стоял. Детей вокруг было много. Началась паника. Дочь женщины держала мать на руках и пережимала сонную артерию. Что дальше было, не знаю. Увел ребенка от места боевых действий", - рассказал очевидец.

Другой свидетель событий отметил, что осколок был размером со спичечный коробок, а рана от него была слишком глубокой.

"В это время со стороны реки на водном скутере приплыли два спасателя МЧС. Я им стал с берега кричать, что вызывайте скорую и реанимацию, что осколочное ранение. Молодой парень МЧСник залез на набережную, быстро что-то осмотрел и сказал своему коллеге, как я понял, про ситуацию, а затем сам побежал и тоже помогал останавливать кровь... Моя знакомая была испачкана в крови", - рассказал другой очевидец.

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