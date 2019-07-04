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Подорвался на фугасе: фото и фамилия бойца ВСУ, смертельно раненого под Марьинкой

четверг, 04 июля 2019, 16:26
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4 июля в городской больнице Курахово Донецкой области умер воин Королевской бригады - старший солдат Эдуард Лобода, который подорвался на вражеском фугасе.

Об этом говорится на странице 24 ОМБр имени короля Даниила в Fcebook.

"03.07.2019 года он вместе с собратьями обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалась действие диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в н.п. Марьинка, устанавливая мины, как на маршрутах, которыми передвигались военные, так и гражданские. Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений. Но очевидно накануне, противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства", - говорится в сообщении.

Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл собратьев от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Известно, что погибший боец 1994 года рождения родом из Сумской области. Он не смог остаться в стороне, когда на Родину пришла война, и пошел на фронт сначала добровольцем, а затем подписал контракт в ВС Украины.

"Почти всему научился сам. Кроме мастерства в своем призвании, был душой компании и всегда готовым прийти на помощь своим собратьям. Пользовался большим авторитетом в коллективе, всегда шел первым и возвращался последним. Не боялся брать ответственность на себя" - так вспоминают о Эдуарде собратья.

Как сообщал "Апостроф", в больнице умер боец ВСУ Роман Досяк, получивший тяжелое ранение во время боевых действий в Луганской области.

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