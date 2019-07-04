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Водитель маршрутки в Николаеве жестоко расправился с пьяным пассажиром: фото и видео

четверг, 04 июля 2019, 21:22
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В среду, 3 июля, в Николаеве водитель маршрутного такси избил пассажира, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает издание "Новости N".

Инцидент произошел на улице 3-й Слободской с водителем маршрутки №2 и его пассажиром. По словам очевидцев, микроавтобус подъехал к остановке и стал ожидать наполнения салона людьми. Простояв достаточно долго, пассажиры начали возмущаться. Один из них, пьяный мужчина 55-60 лет, начал ругаться громче всех и требовал, чтобы водитель продолжил движение.

В результате в маршрутке разгорелась перепалка с применением нецензурной брани. В какой-то момент водитель общественного транспорта сорвался с места, забежал в салон и буквально выволок пассажира на улицу, от чего и так не крепко державшийся на ногах мужчина упал на асфальт. После этого, как утверждают свидетели, водитель начал избивать лежащего мужчину ногами, а несколько ударов прицельно нанес по голове.

Отмечают, что после инцидента водитель сел в маршрутку и уехал, а его жертва осталась лежать на асфальте. Избиение происходило на глазах у многочисленных прохожих - в том числе детей.

"На глазах у ребенка бил его ногами по голове! Мой внук начал кричать ему: "Лежачего не бьют!" Ребенок понимает, а этот… А если бы он его убил? Разве то, что человек пьяный, дает ему право так жестоко избивать? - заявила женщина, которая наблюдала инцидент пока ожидала маршрутку на остановке с внуком.

Очевидцы вызвали на место происшествия "скорую" и полицию. Прибывшие врачи приняли решение доставить пострадавшего в медицинское учреждение для более тщательного осмотра.

"Полицейский патруль достаточно быстро установил виновника - уже через 15 минут его вернули на место происшествия. По его версии, пьяный пассажир ехал в маршрутке с автовокзала, и все это время выражался нецензурной бранью. В конце концов водитель решил выкинуть его из салона, но тот, якобы, оказал сопротивление - поэтому и произошла драка. Водителя маршрутки доставили в Центральный отдел полиции - в ситуации будут разбираться правоохранители", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве мужчина жестоко избивал женщину возле дома. При этом очевидцы даже не пытались остановить его.

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