Война продолжается: бой на Донбассе попал на видео

В сети показали видео, на котором слышны звуки военных действий на Донбассе.

Соответствующие кадры опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

"Ясиноватая, ~20ч 04/07/19, промка побахивает", - подписано видео.

"А если без звука то прекрасный закат... вродь и нет войны(((", - пишут с грустью пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали о гибели начальника разведки боевиков на Донбассе по кличке "Скиф". Отмечается, что он погиб в результате попадания осколка на передовой под Докучаевском

Также сообщалось, что с 24 по 29 июня подразделение командующего "Украинской добровольческой армии", народного депутата Дмитрия Яроша на Донбассе ликвидировало 2 позиции боевиков и 3 дома, в которых проживал противник.